أصحاب المتاجر الأميركية يحصّنون محالهم

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قام أصحاب المتاجر في المدن الأميركية بتحصين واجهات متاجرهم، كما استعدت الشرطة لحدوث اضطرابات، وسط تزايد المخاوف بشأن العنف المحتمل في الانتخابات الرئاسية أو بعدها، وهو مشهد استثنائي في الولايات المتحدة التي تُجرى فيها عملية التصويت في أجواء سلمية عادة.

وفي نيويورك، حصّنت متاجر ومطاعم وفنادق عدة مداخلها ونوافذها. وشوهد العمال وهم يستخدمون ألواح الخشب الرقائقي لتأمين واجهات المتاجر في ميدان تايمز سكوير، وممر التسوق في الجادة الخامسة، واستأجر أصحاب المحال خدمات أمنية إضافية. وقالت مالكة متجر «بيوكانان تريل سبورترز» في ولاية بنسلفانيا، الذي يوجد به قسم للأسلحة، سالي هوفر: «كل من يدخل يساوره شعور بأنه ستكون هناك بعض القلاقل».

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