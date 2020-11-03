أميركا.. 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و 268 ألفا و818 حالة بزيادة 86190 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 230893 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 510 آخرين.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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