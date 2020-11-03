أول دولة أفريقية تقوم بذلك.. مالاوي تعتزم فتح سفارة لها في القدس

المصدر: تل أبيب - د ب أ

أعلن وزيرا خارجية إسرائيل وملاوي، اليوم الثلاثاء، أن دولة مالاوي الإفريقية ستفتح سفارة في القدس، ما يجعلها الدولة الوحيدة في القارة التي سيكون لها سفير هناك.

وترتبط الدولتان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1964، لكنهما لم تفتحا بعد سفارات في أراضي كل منهما.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في القدس، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، ونظيره الملاوي أيزنهاور مكاكا، عن علاقة قوية بين البلدين.

وقال أشكنازي: "أتطلع إلى افتتاح سفارتكم قريبا، وأنا متأكد من أن المزيد من القادة الأفارقة سيحذون حذو هذا القرار".

وقال مكاكا "في مناقشتنا أكدنا قربنا وقيمنا المشتركة للازدهار والسلام"، متحدثاً عن "الشراكة والتعاون المتزايدين" بين البلدين.

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