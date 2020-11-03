أكثر من 100 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أدلى أكثر من 100 مليون أميركي بأصواتهم في شكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ«يو اس إيلكشن بروجكت».

واظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 % من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء «كوفيد-19».

وقبل أربعة أعوام، قام 57 مليون ناخب بتصويت مبكر بحسب موقع «يو أس إيلكشن إسيستنس كوميشن».

وفي تكساس، تجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.



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