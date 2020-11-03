وزير الداخلية النمساوي: تم القضاء على مهاجم فيينا خلال 9 دقائق

المصدر: فيينا - رويترز

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن الشرطة تمكنت من القضاء على الرجل الذي قتل أربعة أشخاص وأصاب 22 آخرين في هجوم في فيينا الإرهابي في غضون تسع دقائق.

وبدأ الهجوم في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي أمس الاثنين.

وقال نيهامر إنه تم استدعاء ضباط من وحدة متخصصة إلى موقع الحادث وإنهم أنهوا الواقعة بقتل الرجل بالرصاص في الثامنة وتسع دقائق.

وأضاف أن تدخلهم السريع حال دون تدهور الموقف.

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