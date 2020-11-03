749 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأربع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لوّحت الحكومة بإعادة فرض الإغلاق.

وقالت الكيلة، في بيان، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 272 إصابة. وأوضحت أن 37 مريضاً يرقدون في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: «نراقب الوضع بشكل يومي، وقد نحتاج إلى تجديد الإغلاق، أملاً في أن يتحمل الكل مسؤوليته في الوقاية والالتزام بالإجراءات».

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