بالفيديو.. انفجار قوي جنوب موسكو

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

صور شاهد عيان بالفيديو انفجاراً قوياً ضرب ظهر اليوم الاثنين جنوب العاصمة.

وفقًا للبيانات الأولية، في منطقة شارع جازوبروفود بالقرب من طريق فارشفسكويا السريع، اشتعلت النيران في مستودع لتخزين اسطوانات الغاز، وبعد فترة انفجرت.

وانتقلت على الفور فرق الإطفاء، ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول وجود الضحايا حتى الآن.

وفقًا لأحدث المعلومات التي قدمتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، فقد تم تحديد انتشار الحريق على مساحة 300 متر مربع.

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