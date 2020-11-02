الكشف عن إصابة الأمير ويليام بفيروس كورونا في أبريل الماضي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير بريطانية إصابة دوق كامبريدج، الأمير ويليام، بفيروس كورونا في أبريل الماضي، بعد أيام من إصابة والده الأمير تشارلز، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ولم يرغب دوق كامبريدج، 38 عاماً، في إثارة قلق الجمهور، لذا أبقى مرضه سرياً.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن الأمير أخذ استراحة لمدة سبعة أيام من الرد على المكالمات ورسائل الفيديو خلال الفترة 9 - 16 أبريل الماضي.

وتم عزل الأمير تشارلز في منزل العائلة بأنمير هول في نورفولك، وتلقى العناية الطبية من قبل أطباء القصر، ولم يذكر التقرير إصابة الدوقة كيت ميدلتون.

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