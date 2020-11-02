إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 434 حالة وفاة و7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن عدد الوفيات الجديدة هو أعلى حصيلة يومية تسجلها إيران منذ ظهور الوباء.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع ليتجاوز 620 ألفاً. وصرّحت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 35 ألفاً و298 حالة. ولفتت المتحدثة إلى أن 5244 من المصابين بـ«كورونا» في وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 486 ألفاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

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