العراق يسجل 56 وفاة و2658 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 56 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10966 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، إلى تسجيل 2658 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 475 ألفا و288.

ولفتت إلى أن 3127 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 402 ألف و782.

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