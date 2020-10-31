بالفيديو.. سيارة مُسرعة تصطدم بأحد أبواب المسجد الحرام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، سلطان الدوسري، أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام، نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للمسجد الحرام، موضحاً أنه لم يصب أي شخص بأذى.

وأضاف المتحدث أن الشخص، بعد القبض عليه، اتضح أنه مواطن سعودي، وبحالة غير طبيعية، وجارية إحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديوهات للحظة اصطدام السيارة ببوابة المسجد الحرام، وقيام رجال الأمن السعودي بإخراج السيارة بعيداً عن ساحات الحرم.

— إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/sl2dvoicxI — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

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