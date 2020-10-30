تسونامي جزئي إثر زلزال "بحر إيجة" ومقتل 6 أشخاص

قالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول: "حدوث "تسونامي" جزئي في منطقة "سفري حصار" جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص"

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير، وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والانقاذ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن حصيلة أولية للزلزال أشارت فيها إلى مقتل 6 أشخاص، أحدهم توفي غرقا بسبب فاع منسوب مياه بحر ايجة، بالإضافة إلى سقوط 152جريحا.

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