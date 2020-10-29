فرنسا توسع فرض وضع الكمامات «ليشمل الأطفال اعتبارا من سن السادسة»

المصدر: باريس - أ. ف. ب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس أمام الجمعية الوطنية أن وضع الكمامات في المدارس «سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية اعتبارا من سن ست سنوات».

وبين الإجراءات إلزام الأطفال وضع الكمامات اعتبارا من سن السادسة والعمل من المنزل «طيلة الأسبوع».

وقال كاستيكس لدى افتتاح نقاشات الإغلاق «كنا نتوقع موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 لكن أي بلد لم يتوقع تسارعها بهذه الوتيرة المفاجئة والسريعة».

وأوضح «لطالما دعوت إلى توخي الحذر. البعض الذي يقول لنا اليوم انه كان علينا التحرك وبشكل اكثر حزما أو أننا لم نتخذ تدابير كافية زعموا في حينها أننا كنا نفرض إجراءات كثيرة».

وتابع «اعتبارا من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب وفقًا للرأي المرسل إلينا (الأربعاء) من قبل المجلس الأعلى للصحة العامة».

بالنسبة إلى النشاط المهني «يجب العمل من المنزل قدر الإمكان» موضحا انه «في القطاع الخاص يجب العمل من المنزل خمسة أيام من اصل خمسة لكل الوظائف التي يمكن القيام بها عن بعد».

واعلن أنه «علينا الاستمرار في العمل قدر الإمكان بالطبع ضمن شروط صحية وقائية مع وقف بالطبع تفشي الفيروس لان البطالة والفقر قد يقتلان أيضا».

وقال أن الشركات التي تنظم الفعاليات و«دور السينما والمسارح» ستغلق.

لكن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال اعلن أن الحدائق العامة والأسواق يجب أن تبقى مفتوحة.

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