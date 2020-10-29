قتلى وجرحى بحادثة طعن في فرنسا.. واعتقال المنفذ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتفعت حصيلة هجوم الطعن في مدينة شمال شرقي فرنسا، الخميس، إلى ثلاثة قتلى وإصابة عدد آخر بجروح، فيما وصفت السلطات المحلية الحادث بـ"الهجوم الإرهابي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر "تويتر" المواطنين إلى الابتعاد عن مركز بلدة نوتردام فيل في مدينة نيس، جنوب البلاد.

من جهته، أعلن رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، على حسابه في "تويتر": أنه "تم إلقاء القبض على شخص بعد هجوم بسكين في المدينة"، مشيراً إلى أن "الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي".

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