إيران تسجل 415 وفاة بـ"كورونا" في حصيلة يومية قياسية

المصدر: طهران - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، تسجيل 415 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة يتواصل معها النسق التصاعدي لحالات كوفيد-19 في إيران.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في إيران 33,714، وذلك منذ ظهور الجائحة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين وصل الى 558,648، مع تسجيل 6824 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، آخر مسؤول إيراني يؤكد إصابته بكوفيد-19، بحسب ما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء.

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