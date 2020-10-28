السيسي: حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما تجرح مشاعر المسلمين

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار شخص، وذلك بعد تكرار نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وقال السيسي إنه "يرفض تماماً أي أعمال عنف أو إرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة".

وأضاف في كلمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي: "نحن أيضاً لنا حقوق، لنا حقوق في ألا تجرح مشاعرنا وأن لا تؤذى قيمنا".

وتابع قائلاً في تصريحات نقلها التلفزيون المصري: "إذا كان من حق الناس أنها تعبر عما يدور في خواطرها، فأتصور أن هذا الأمر يقف عندما تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار".

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