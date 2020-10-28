معدلات قياسية جديدة لوفيات «كوفيد-19» في إيران

المصدر: طهران - أ.ف.ب

تخطت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في إيران، عتبة 33 ألف شخص، بحسب أرقام أعلنتها وزارة الصحة، أمس، وشهدت معدلات قياسية جديدة للوفيات والإصابات اليومية.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، عن تسجيل 346 وفاة أمس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33 ألفاً و299. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل منذ الإعلان عن أولى حالات «كوفيد-19»، في إيران، في فبراير الماضي. وكانت أعلى حصيلة سابقة وقدرها 337 وفاة سجلت للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، وأيضاً، أول من أمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news