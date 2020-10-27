الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بيشاور

المصدر: أبوظبي-وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال باكستان و أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال وجرح آخرين.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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