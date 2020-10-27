باكستان: مقتل 7 وإصابة 80 في انفجار قنبلة بمعهد ديني

المصدر: بيشاور - رويترز

قالت الشرطة الباكستانية ومسؤولون بمستشفى إن سبعة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 80 في انفجار قنبلة، وقع اليوم الثلاثاء بمعهد ديني في مدينة بيشاور.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير في المدينة الواقعة شمال غرب البلاد قرب الحدود من أفغانستان.

وقال ضابط شرطة طلب عدم نشر اسمه إن "مجهولون وضعوا متفجرات في كيس بلاستيك".

وقال قائد شرطة بيشاور، محمد علي جندابور، لـ"رويترز" إن القنبلة احتوت على ما يصل إلى ستة كيلوجرامات من المواد المتفجرة.

ورغم أن عدد الهجمات تراجع في المدينة وفي باكستان عامة في السنوات القليلة الماضية، فقد زاد هذا العام على قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا حيث تقع مدينة بيشاور كعاصمة للإقليم.

وأعلنت حركة "طالبان - باكستان" مسؤوليتها عن بعض الهجمات لكن الحركة المسلحة أصدرت بيانا تقول فيه إنها تندد بتفجير اليوم الثلاثاء وتنفي ضلوعها فيه.

وأبدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مواساته لعائلات الضحايا والمصابين عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقال: "أريد أن اطمئن شعبي أننا سنتأكد من تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم البربري للعدالة في أسرع وقت".

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