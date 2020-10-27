17.3 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا 17 ألفاً و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال أربع وعشرين ساعة، ما يشكل ارتفاعاً كبيراً وقفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات لأول مرة منذ بداية «الجائحة». وأعلن مركز العمليات الروسي، الخاص بمكافحة الفيروس، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و531 ألفاً و224، منذ بداية «الجائحة». وأشار إلى انخفاض طفيف في عدد الوفيات، بعد تسجيل 219 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ229، في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26269، فيما تماثل 7574 مريضاً للشفاء، خلال أربع وعشرين ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى مليون و146 ألفاً و96 شخصاً.

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