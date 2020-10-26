حالة تأهب بمنطقة شينغيانغ الصينية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت السلطات في منطقة شينغيانغ الصينية، أمس، حالة التأهب القصوى، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة 137 شخصاً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بإحدى مدن المنطقة.

وقال تلفزيون الصين المركزي «سي.سي.تي.في» إن جميع الحالات التي تم اكتشافها في مدينة كاشجار النائية غرب البلاد، من دون أعراض ظاهرة، حيث إنه لم يعانِ أي من هؤلاء، الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس، من سعال أو حمى.

وقال نائب مدير اللجنة الصحية الإقليمية، إن الأشخاص الـ137 يخضعون لحجر صحي وإشراف طبي في المستشفى، وجميع الحالات لها بعض الصلة بمصنع داخل المدينة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن لجنة الصحة الوطنية الصينية أرسلت مجموعة عمل إلى المنطقة لقيادة جهود الاستجابة، وتم إلغاء معظم الرحلات بمطار كاشجار، في مطلع الأسبوع، طبقاً لما ذكرته بوابة «هيدلاين ديلي» الإخبارية الصينية.

وكانت مدينة أورومتشي، عاصمة شينغيانغ، قد شهدت تفشياً لفيروس كورونا المستجد، في يوليو الماضي، ما أثار إجراءات الإغلاق الصارم، حيث التزم السكان منازلهم وتم عزل المدينة عن بقية البلاد.

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