إيران تسجّل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 296 حالة وفاة، و6191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن هذا أعلى عدد يومي للإصابات تسجله إيران منذ ظهور الفيروس.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع ليتجاوز 568 ألفاً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 32 ألفاً و616 حالة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 455 ألفاً.

يشار إلى أن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا».

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