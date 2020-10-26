«فيكتوريا» تؤجّل رفع قيود العزل عن المطاعم

المصدر: سيدني - رويترز

أجلت ولاية فيكتوريا، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أستراليا، أمس، إعلان رفع قيود العزل العام عن المقاهي والمطاعم والحانات في العاصمة ملبورن، بسبب تفشٍّ للمرض في الضواحي الشمالية للمدينة.

وأدت القيود إلى قصر نشاط معظم شركات البيع بالتجزئة في ملبورن على الخدمات عبر الإنترنت فقط، منذ أوائل أغسطس الماضي، وكان خمسة ملايين نسمة، يلزمون منازلهم بسبب هذه القيود، يأملون صدور إعلان برفع القيود.

وقال رئيس وزراء الولاية، دانييل أندروز، في مؤتمر صحافي، إن من المرجح أن يؤدي تفشي المرض إلى تأجيل إعادة فتح أعمال البيع بالتجزئة والضيافة لبضعة أيام، مع تفضيل المسؤولين انتظار نتائج مئات الاختبارات. وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا سجلت إجمالاً 27 ألفاً و500 إصابة، وأكثر من 900 حالة وفاة.

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