مجهولون يهاجمون معهد "روبرت كوخ" في برلين

المصدر:
  • برلين - (د.ب.أ)
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن مجهولين هاجموا مبنى معهد "روبرت كوخ" الألماني بالعاصمة برلين.

وذكر المحققون، صباح اليوم، أنه تم إلقاء مواد حارقة ليلة السبت/الأحد على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك.

وجاء في تقرير الشرطة أن موظفي الأمن (بالمعهد) اكتشفوا أشخاصاً عدة قرابة الساعة 2:40 (بالتوقيت المحلي)، موضحاً: "يتردد أنه تم كسر احدى النوافذ. ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران".

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار، وأوضحت: "نظراً لأنه يتم فحص وجود دافع سياسي في محاولة إضرام حريق متعمد، تولى أمن الدولة التابع للهيئة المحلية لمكافحة الجرائم (ببرلين) التحقيقات المقبلة".

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