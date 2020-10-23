«الصحة العالمية» تدعو البلدان المتضررة بإصابات «كورونا» المتزايدة التحرك لمواجهة الموقف

المصدر: جنيف - د ب أ

دعا مديرمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال غيبريسوس اليوم الجمعة في جنيف: «الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر».

وأضاف قائلا: «نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية».

وحث رئيس المنظمة الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار.

وأوضح غيبريسوس أنه إذا قامت الحكومات بتعقب حالات التواصل مع المصابين بدقة وعزلت هؤلاء وفرضت الحجر الصحي على المتواصلين معهم، فيمكن عندئذ التغاضي عن حظر التجوال، مشيرا إلى أن الدعم مطلوب للأفراد والعائلات.

وناشد غيبريسوس البلدان التي تعاني من ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات بأعداد كبيرة وارتفاع نسبة الإشغال في وحدات العناية الفائقة تكثيف الإجراءات والتدابير بأقصى سرعة ممكنة، مبينا بالقول: «مثل هذه الإجراءات المتكافئة مع سرعة انتشار المرض، تعد في حال ضرورتها علامة على قوة القيادة».

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