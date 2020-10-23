"مجلس السيادة": ترامب وقع قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مجلس السيادة، في بلاغ، إن التوقيع تم بصفة رسمية من قبل ترامب، مضيفاً "سيتم الإعلان بعد قليل. يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

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الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم الاعلان بعد قليل.



يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة. — مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) October 23, 2020

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين الماضي، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدماً هائلاً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأضاف:" فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وتابع:" وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان".

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