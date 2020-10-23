الكويت تسجل 9 وفيات و889 إصابة جديدة بالفيروس

المصدر: الكويت ■د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، أمس، تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 730.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أمس، إنه تم تسجيل 889 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 119 ألفاً و420 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى وجود 126 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

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