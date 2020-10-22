بالفيديو.. مصرع 17 شخصاً بانهيار كنيسة في غانا.. وأحد الناجين يروي التفاصيل

المصدر: أكرا - أ ف ب

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم في شرق غانا عندما انهار مبنى كنيسة مؤلف من ثلاث طبقات، وفق ما أفاد اليوم الخميس مسؤولون محليون، ويُخشى أن يكون المزيد من المصلين لا يزالون محتجزين تحت الأنقاض.

وقال أحد الناجين لوسائل إعلام محلية إن نحو 60 شخصاً كانوا داخل المبنى التابع لكنيسة الرخاء عند انهيارها الثلاثاء في بلدة أكييم باتابي.

وصرّح غيان ويلينغتون المسؤول في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة "فرانس برس" أن عمال الإنقاذ انتشلوا 8 أشخاص أحياء و17 جثة.

وقال "نحضّر المزيد من الآليات لإزالة الركام"، مضيفا "نخشى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض".

وأعلن وزير المنطقة الشرقية اريك دارفور أن الأشخاص الذين تم انقاذهم تم ادخالهم الى المستشفيات.

وقال دارفور "لا فكرة لدينا عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين، لكن مهمة الإنقاذ مستمرة".

أسباب الحادث لا تزال مجهولة، لكن مؤسس الكنيسة إسحاق أوفوري المعروف باسم أكوا إسحاق كان يقدم المساعدة للشرطة في تحقيقاتها.

وقال مافيس أنتوي أحد الناجين لوسائل إعلام محلية إن المصلين داخل الكنيسة "سمعوا سقوط أجزاء من المبنى".

وأضاف "بدأنا بالهرب، وتمكن بعض الناس من الفرار لكن آخرين حوصروا".

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