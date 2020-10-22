عطل فني في طائرة وزير الخارجية الفرنسي يرجئ زيارته إلى مالي

المصدر: تونس - أ. ف. ب

أرجأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس زيارته المقررة إلى مالي ليوم الأحد، وفق ما أفادت مصادر مقربة منه.

ولم تستطع طائرة «الفالكون» الإقلاع من تونس في اتجاه بامكو بسبب مشاكل فنية فرضت تغيير البرنامج.

وزار وزير الخارجية الفرنسي الخميس تونس وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في تونس.

وزيارة لودريان هي الأولى لمسؤول فرنسي إلى مالي منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس.

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