مناظرة ترامب وبايدن اليوم.. تغيير في قواعد المواجهة الأخيرة وكتم ميكروفون

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

يتواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن اليوم الخميس في مناظرتهما النهائية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

وسوف تبث المناظرة التلفزيونية من التاسعة إلى العاشرة والنصف مساء (0100 -0230 بتوقيت غرينتش غدا الجمعة) في ناشفيل بولاية تينيسي.

وغيرت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المناظرات القواعد الخاصة بالمواجهة الأخيرة، حيث تعتزم كتم ميكروفون أحد المرشحين بحيث يكون لدى الآخر دقيقتين دون انقطاع للإجابة على أسئلة المنسقة. وسوف يكون الوقت المتبقي من كل 15 دقيقة مناقشة مفتوحة.

يأمل المنظمون في أن تحول القاعدة الجديدة دون حدوث الفوضى والاعتراضات المتكررة التي اتسمت بها المناظرة الرئاسية الأولى الشهر الماضي.

يدخل ترامب المناظرة النهائية متخلفا عن بايدن في استطلاعات الرأي.

وهاجم الرئيس ترامب بشكل متكرر لجنة المناظرات حيث وصف الفعالية بأنها غير نزيهة واتهم المنسقة كريستن ويلكر بتفضيل بايدن.

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