مدارس تحصر مواهب الطلبة في المناظرات والابتكار والذكاء الاصطناعي باستمارة إلكترونية

تعكف مدارس حكومية وخاصة تطبق المنهاج الوزاري، على حصر مواهب الطلبة واهتماماتهم عبر استمارات إلكترونية تتيح للطالب وولي أمره ومعلمه التعريف بما يمتلكه من قدرات في مجالات فنية وأدبية وعلمية، تمهيداً للتعرف إليها وتنميتها وإتاحة فرص مناسبة للمشاركة في البرامج والأنشطة والمسابقات المدرسية.

وجاء في رسائل موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن الاستمارة تشمل مواهب واهتمامات في الفنون والتمثيل والشطرنج والفنون الأدبية والمناظرات والإلقاء والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ودعت الرسالة إلى تعبئتها بدقة، حتى تتمكن المدرسة من التعرف إلى قدرات الطلبة وتوجيه فرص المشاركة بما يساعدهم على تطويرها وإبراز إبداعاتهم.

واشتملت «استمارة حصر واكتشاف الطلبة الموهوبين»، على عددا من الأسئلة أبرزها يطلب تحديد صفة من يعبئها: الطالب نفسه، أو ولي أمره، أو المعلم. ويتيح ذلك جمع المعلومات عن موهبة الطالب من أكثر من طرف على صلة بتعلمه وأنشطته، بما فيها المواهب التي قد تظهر خارج الصف الدراسي.

ويربط نص المبادرة بين حصر المواهب والخطوة التالية له؛ إذ يحدد الغرض من جمع المعلومات في دعم قدرات الطلبة وإتاحة الفرص المناسبة لهم للمشاركة والتطوير. وتشمل المجالات المذكورة مهارات التعبير والحوار، إلى جانب الفنون والتفكير المنطقي والابتكار، ما يفتح المجال أمام اهتمامات متنوعة قد لا تكشفها الدرجات الدراسية وحدها.

وأفادت المدارس بان الاستمارة تعد وسيلة فاعلة وسريعة ودقيقة للتعريف بالمواهب والاهتمامات، على أن تتحدد فرص المشاركة المناسبة وفق ما تنظمه المدرسة من أنشطة، ويمكن للطالب أو ولي أمره أو معلمه الوصول إلى استمارة حصر المواهب⁠ وتعبئتها بالبيانات المطلوبة.