أوباما: أريد أن أبدو مثل المصارع "ذا روك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنه يريد أن يصبح مثل الممثل العالمي والمصارع السابق دوين جونسون الملقب بـ"ذا روك".

وجاء تصريح أوباما خلال مشاركته يوم الأربعاء في حملة لفائدة المرشح الديمقراطي للرئاسيات جو بايدن بولاية فيلادلفيا، حيث قارن بين التصويت وممارسة التمارين الرياضية لتقوية الجسم.

وأشار أوباما إلى أن التصويت مثل التدريب على تقوية العضلات "لا تظهر نتائجه المثالية بعد ممارسته لمرة واحدة"، مضيفا أن ممارسة الرياضة لمرة واحدة هي الخطوة الأولى للتمتع بالصحة، ونفس الأمر ينطبق على التصويت، "فبعد الانتخاب مرة واحدة فقط لا تصبح الأمور مثالية، لكنها بداية نمط وعادة تسمح للمرء بتمثيل أفضل لدى الحكومة".

وتابع مازحا: "علي أن أصارحكم، عندما أمارس التمارين الرياضية، أفكر دائما بأنني سأبدو يوما ما مثل ذا روك... ربما سيتحقق ذلك إذا حلقت شعر رأسي".

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