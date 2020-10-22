لبنان يسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا

المصدر: بيروت - د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان إلى 65577 إصابة بعد تسجيل 1241 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 536 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 238 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 30470.

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