روسيا تستعد لبدء عمليات التلقيح الشامل ضد كورونا

المصدر: موسكو-وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية أعلى حصيلة في عدد الإصابات اليومية بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة فيما تستعد لبدء عمليات التلقيح الشامل ضد كورونا، بحلول نهاية الشهر المقبل، بعد إنتاج كميات كبيرة من اللقاح تغطي الحاجة المحلية.

ولامست الاصابات الجديدة بفيروس كورونا مستوى 16 ألف حالة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 15982 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس / 15099/ ليبلغ إجمالي عدد حالات / كوفيد - 19 / مليونا و415316إصابة مشيرا إلى انخفاض طفيف في عدد الوفيات بعد تسجيل 179 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس / 185 / ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 24366 حالة مع تماثل 5328 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليتجاوز عدد المتعافين حاجز المليون ويصل إلى مليون و75904 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء بالاضافة الى اجراء أكثر من 54.3 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلنت نائبة رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريب نادزور"، يلينا يجلوفا، اليوم ، أن روسيا وبالرغم من كثرة الاصابات فانها تحتل المرتبة الـ 43 في العالم من حيث نسبة الإصابة الواحدة لكل 100 ألف نسمة والمرتبة 105 من حيث عدد الوفيات.

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