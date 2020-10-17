روسيا: 279 وفاة و14922 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم، تسجيل 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل عدد الإصابات تراجعاً مقارنة بالحصيلة اليومية التي تم إعلانها أمس، والتي تجاوزت 15 ألف إصابة، للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، وذلك وفقاً لما أورده موقع قناة «آر تي عربي» (روسيا اليوم) .

وبحسب أحدث الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384 ألفاً و235 مصاباً، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن.

وتماثل للشفاء خلال آخر 24 ساعة 8617 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين في أنحاء روسيا إلى مليون و651 ألفاً و99 منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا معدل وفيات منخفضاً، مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، فهي تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

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