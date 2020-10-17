فرنسا: أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

المصدر: باريس - وام

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 122 حالة وفاة و25086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 33303 حالات والإصابات إلى 834770 إصابة بالفيروس منذ ظهوره في مارس الماضي بالبلاد.

ودفعت هذه الزيادة في الإصابات الحكومة الفرنسية إلى فرض حظر تجول ليلي في باريس و8 مدن رئيسية كما فرضت غرامة قدرها 135 يورو على من يخالف الحظر في المرة الأولى ويتم تغريمهم 3700 يورو والسجن لمدة ستة أشهر بعد تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

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