17 دولة أوروبية بالتصنيف الأحمر في خريطة الاتحاد الصحية الجديدة

المصدر: استوكهولم ■أ.ف.ب

وضع 17 من بين 27 بلداً، في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة، في التصنيف الأحمر للخريطة الأوروبية الجديدة حول قيود السفر لمكافحة «كوفيد-19»، التي نشرها، أول من أمس، المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وشمل التصنيف الأخضر، في الخريطة، معظم مناطق ثلاث دول فقط بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية: (النرويج، وفنلندا، واليونان)، في حين طغى اللون البرتقالي على خمس دول: (إيطاليا، وقبرص، وإستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا). ولم يطبّق التصنيف عبر الألوان على خمس دول: (ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك وآيسلندا)، نتيجة «عدم كفاية المعطيات حول الفحوص»، لأسباب لم تحدّد. ووفق التوصية التي وضعها المركز، يمكن أن تفرض تدابير تقييدية على المسافرين القادمين من مناطق برتقالية أو حمراء (أو رمادية)، لكن ذلك لا يشمل القادمين من مناطق خضراء. وجاء في التصنيف الأحمر 16 بلداً أوروبياً، بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا، إضافة إلى المملكة المتحدة. والهدف من وضع الخريطة التفصيلية، التي تشمل المناطق داخل كل بلد، هو تحديد الوجهات التي تنطوي على تهديد، لكنّها غير إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد.

- الهدف من وضع الخريطة، تحديد الوجهات التي تنطوي

على تهديد.

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