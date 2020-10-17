ميركل تعلن إلغاء قمة حول الصين على خلفية «الوباء»

المصدر: بروكسل ■أ.ف.ب

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلغاء القمة الخاصة بالصين، التي كان من المقرر عقدها في برلين، في 16 نوفمبر، بسبب فيروس كورونا.

وقالت، خلال مؤتمر صحافي عقب قمة أوروبية في بروكسل: «في ظل (الوباء)، أوضحنا أننا لن نسمح بعقد القمة غير الرسمية، علينا إلغاؤها أعتقد أن هذه رسالة ضرورية».

وكانت ألمانيا قد دعت إلى عقد القمة، وسط تزايد القلق بشأن حقوق الإنسان، والتبادل التجاري غير العادل.

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