7 قتلى باشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في السودان

المصدر: الخرطوم ■أ.ف.ب

قُتل سبعة متظاهرين، وجُرح 30 آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، بولاية كسلا شرق السودان، أثناء مسيرة احتجاجية، أمس، اعتراضاً على قرار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بإقالة الوالي.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس، إن معظم الإصابات نتيجة الرصاص الحي.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه بعد انتهاء المسيرة، تحركت مجموعة من المتظاهرين تجاه كبري القاش بقصد إغلاقه واحتلال أمانة حكومة الولاية، إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا. وكان حمدوك قرر، الثلاثاء الماضي، إقالة الوالي المدني لولاية كسلا، صالح عمار، بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا والبني عامر.

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