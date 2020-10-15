تظهر نتائجه في أقل من 5 دقائق.. علماء "أكسفورد" يطورون اختباراً سريعاً لـ"كورونا"

المصدر: لندن - رويترز

قال باحثون اليوم الخميس إن علماء من جامعة أكسفورد البريطانية طوروا اختباراً سريعاً قادر على اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أقل من خمس دقائق، وأضافوا أنه يمكن استخدامه في الاختبارات التي تستهدف أعدادا كبيرة في المطارات والشركات. وأكدت الجامعة أنها تأمل أن ​​يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد ستة أشهر.

وذكر الباحثون في الدراسة التي لم تنشر بعد، أن الجهاز قادر على اكتشاف فيروس كورونا وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية.

وقال البروفيسور بقسم الفيزياء في أكسفورد، أخيل كابانيديس: "طريقتنا ترصد بسرعة جزيئات الفيروس السليمة، هذا يعني أن الاختبار سيكون بسيطاً وسريعاً للغاية وغير مكلف".

وأعلنت شركة سيمنس هيلثينيرز، أمس الأربعاء، عن إطلاق جهاز اختبار سريع في أوروبا للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الصناعة قد تواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد.

وعلى الرغم من أن اختبار أكسفورد لن يكون جاهزا إلا العام المقبل، فإن الاختبارات يمكن أن تساعد في مواجهة الوباء في فصل الشتاء المقبل. حيث يحذر الخبراء من أن العالم سيحتاج إلى التعايش مع فيروس كورونا حتى لو تم تطوير لقاح.

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