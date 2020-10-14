تنسيق أمني بين بغداد وأربيل لمحاربة «داعش»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

اتفقت القيادات الأمنية والعسكرية في الحكومة الاتحادية العراقية، وإقليم كردستان العراق، أمس، على المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل.

وذكر بيان لقيادة العمليات العراقية أن القيادة استضافت الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري المشترك، بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك، على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الأقاليم، بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية، وملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية.

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