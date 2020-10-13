1124 مخالفة للارتداء الإجباري للكمامة في شهر بألمانيا

المصدر: بوتسدام - د. ب. أ

أعلنت رئاسة الشرطة الاتحادية الألمانية في بوتسدام اليوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين أبلغت عنهم لدى مكاتب الصحة لعدم التزامهم بالارتداء الإجباري للكمامة في القطارات ومحطات السكك الحديدية، بلغ 1124 شخصا في الفترة بين 12 سبتمبر الماضي حتى 12 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مكاتب الصحة المحلية هي التي تتولى المسؤولية عن فرض الغرامات المالية المحتملة على المخالفين وفقا للقواعد المعمول بها في كل ولاية، بينما تقوم الشرطة الاتحادية بإحالة المخالفات التي تم التأكد منها إلى هذه المكاتب.

وقد منعت الشرطة المخالفين من مواصلة السفر أو طردتهم خارج المحطة في 200 حالة.

ووجهت الشرطة تحذيرا في 71 ألف و233 حالة لمسافرين لعدم ارتدائهم الكمامة في القطارات أو المحطات «وأبدت الغالبية العظمى من المسافرين تفهمهم، لكن في المقابل تم الإبلاغ عن غير المتفهمين».

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