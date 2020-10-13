إيران تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لوفيات «كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 272 وفاة و4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذه أعلى حصيلة يومية للوفيات، تسجلها إيران جراء الإصابة بـ«كورونا».

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا»، في البلاد، ارتفع ليتجاوز 504 آلاف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 28 ألفاً و816 حالة.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانیة، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، ما يعني الحذر الشديد.

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