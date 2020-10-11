مقتل 5 أشخاص جراء تصادم طائرتين صغيرتين في فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

أعلنت تقارير إعلامية في فرنسا عن وقوع تصادم لطائرتين صغيرتين ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنهما وعددهم خمسة أشخاص.

وأفادت هذه التقارير بأن التصادم بين طائرة خاصة ذات محرك واحد وطائرة فائقة الخفة وقع بعد ظهر أمس فوق منطقة لوش التي تبعد نحو 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة باريس.

ووفقا لتصريحات السلطات المحلية، فقد تم انتشال أربع جثث من الحطام بحلول صباح اليوم، وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بأن الجثة الخامسة تم انتشالها في وقت لاحق من اليوم.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات على الأرض، كما لم يتم التعرف على سبب الحادث بعد.

وكانت الطائرة الخاصة طراز روبين دي آر400 تقل طيارا وراكبين أقلعت من منطقة بواتييه وكان من المفروض أن تعود إليها بعد جولة جوية، وكان قائد الطائرة/75 عاما/ معروفا بخبرته. وإلى جانب الطيار، أقلت الطائرة راكبين آخرين/28 عاما و30 عاما/.

وكانت الطائرة فائقة الخفة تقل إلى جانب قائدها/66 عاما/ وامرأة/50 عاما/، وأقلعت من منطقة شاتلرو، وسقطت على سور منزل كان خاليا من نزلائه وقت وقوع الحادث، فيما سقطت الطائرة الأخرى على شجرة في منطقة وعرة.

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