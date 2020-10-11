السعودية.. 25 وفاة و323 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5043 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى تسجيل 323 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 339 ألفا و267 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 593 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 325 ألفا و 330 شخصا .

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