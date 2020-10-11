السعودية تسجل 405 إصابات جديدة بـ «كورونا».. والكويت 492 حالة

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5018 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 405 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 338 ألفاً و944 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 455 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 324 ألفاً و737 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 655.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 110 آلاف حالة و568.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 698 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» إلى 102 ألف و722. وفي القاهرة، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة، وذلك مقابل 121 إصابة وسبع وفيات الخميس.

وفي الجزائر، أعلنت كاتبة الدولة المكلّفة رياضة النخبة في الحكومة الجزائرية سليمة سواكري، مساء الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتكون أوّل عضو في الحكومة يصاب بالوباء منذ بداية انتشاره في مارس.

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