ميركل تناشد الشباب الالتزام بقواعد مكافحة «كورونا»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مناشدة خاصة للشباب، تحثهم فيها على الالتزام بقواعد مكافحة جائحة «كورونا»، في ظل الزيادة في عدد الإصابات. وقالت ميركل في برلين، أمس، عقب مشاورات مع عمد المدن الكبرى، إن الشباب قد يجدون في فرض قيود على الاحتفالات أو حظر التجول أمراً مبالغاً فيه، متسائلة في المقابل عما إذا كان الأمر لا يستحق الصبر والتفكير في الأسرة والأجداد. وأشارت ميركل أيضاً إلى تأثر فرص التدريب المهني، على سبيل المثال، بتداعيات الجائحة، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استمرار الاقتصاد، وأن يتمكن الأطفال والشباب من الذهاب إلى مراكز الرعاية النهارية والمدارس.

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