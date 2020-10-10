المعتمرون يؤدون أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بعد توقف 7 أشهر

المصدر: عواصم ■وكالات

شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة أمس، أول صلاة جمعة بحضور المعتمرين بعد توقف استمر قرابة سبعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها قناة «القرآن الكريم» التي تبث على مدار الساعة من الحرم، المعتمرين يجلسون في ردهات المسجد الحرام، بينما يلقي إمام الحرم الشيخ سعود الشريم، خطبة الجمعة. وكانت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليومية تُقام في فترة الإغلاق بالحرم المكي، بحضور أحد أئمة الحرم، والعاملين في قطاعي الأمن والخدمة في المسجد الحرام فقط. وتسمح السعودية حالياَ بأداء العمرة لمواطنيها والمقيمين فيها ممن تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، بعد التسجيل عبر تطبيق «اعتمرنا» على الهواتف الذكية، الذي يتيح للمشرفين على العمرة، التأكد من خلو المتقدم من فيروس كورونا.

وفي أول نوفمبر المقبل، سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للجميع من داخل السعودية وخارجها.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، في المملكة، مسجلة 407 إصابات، بعد أن سجلت الخميس 421 حالة والأربعاء 468 إصابة.

وتم تسجيل 513 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 324282 حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4996 حالة وفاة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 110076 في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة، إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 649 حالة.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحافي، إن القدس وضواحيها ‬‬سجلت أعلى عدد من إصابات أمس، بإجمالي 96 حالة تلاها قطاع غزة بواقع 88 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news