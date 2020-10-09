فيروس كورونا: 5.‏36 مليون مصاب على مستوى العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 36 مليوناً و524 ألفاً و55 حالة حتى الساعة 0702 من صباح اليوم (الجمعة) بالتوقيت القياسي العالمي، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في العالم تجاوز 6.‏27 مليون، وبلغ عدد الوفيات مليوناً و62 ألفاً و31 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وكولومبيا، والأرجنتين، وإسبانيا، وبيرو، والمكسيك، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وإيران، وتشيلي، والعراق.

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