الديموقراطيون يريدون اجراء تحقيق حول قدرة ترامب على الحُكم
أعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها ستقدّم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة دونالد ترامب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 على قيادة الولايات المتحدة.
وقال مكتب بيلوسي في بيان إن مشروع القانون هذا من شأنه أن "يساعد في ضمان قيادة فعّالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة" الأميركية.
وقال مكتب بيلوسي في بيان إن مشروع القانون هذا من شأنه أن "يساعد في ضمان قيادة فعّالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة" الأميركية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news